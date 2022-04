Označí místo stránky, kde bylo přerušeno čtení. Děti tvořily záložky do knihy

Foyer Kina Hvězda v Uherském Hradišti bylo místem, které přivítalo děti s doprovodem na akci Malovásku pod názvem „Záložka do knížky“. Jistě se ptáte, proč i na to mám jednoznačnou odpověď. Březen byl vždy měsícem knihy, nyní je to měsíc čtenářů, tak proto záložka do knihy, která jednoznačně ke knize patří a pomůže tak označit místo stránky, kde bylo přerušeno čtení, večerní pohádky či dobrodružné knížky.

Záložky do knih tvořily děti s Malováskem. | Foto: Olga Švecová