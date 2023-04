21. březen je světovým dnem Downova syndromu, který je celoživotní zdravotní postižení, způsobené ztrojením 21. chromozomu.

Tereza Haberlandová, učitelka MŠ Husova UH | Foto: Tereza Haberlandová

"Oranžová pastelka" z MŠ Husova podpořila Ponožkový den!

Protože chromozom svým tvarem připomíná ponožky, organizace Down Syndrom International je zvolila za symbol akce k tomuto dni.

Rozhodla jsem se, že lidi s DS, jako každý rok, také podpoříme a v úterý, 21. 3., přijdeme do školičky s každou ponožkou jiné barvy a připojíme se tak k akci s názvem " Na každou nožku, jinou ponožku!"

Obepsala jsem proto rodiče třídních dětí, kteří s nadšením souhlasili! V úterý jsme naše děti, z Oranžové pastelky, s kolegyní Simčou, nenásilně poučily o tom, co že to vlastně Downův syndrom je. Do akce se zapojil i náš pan kuchař Toňa a paní uklízečka, teta Irča.

Akce se nám moc vydařila a v příštím roce ji určitě podpoříme zase! Tímto bych ještě jednou chtěla moc poděkovat našim třídním rodičům za spolupráci a dětem za skvělou prezentaci!

Autor: Tereza Haberlandová, učitelka MŠ Husova UH