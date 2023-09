Olympijské hry ve školní družině Pod Vinohrady. Děti vše zvládly na jedničku

autor externí

Nástup do první třídy není pro děti lehký. Naše nové prvňáčky čekali noví spolužáci a učitelé. Abychom jim nástup do školy ulehčili, připravily si paní vychovatelky ve školní družině adaptační program, který se nesl v duchu olympijských her.

Olympijské hry ve školní družině Pod Vinohrady. | Foto: Gabriela Mlíčková a Eliška Vrágová

Než jsme se přesunuli na sportovní hry, slíbili jsme si, že budeme respektovat pravidla školní družiny a chovat se k sobě pěkně. Děti všechno zvládly na jedničku a těšíme se na naše další společné dobrodružství. Gabriela Mlíčková a Eliška Vrágová, školní družina Základní školy Pod Vinohrady