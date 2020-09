Předsedovi Sdružení výtvarných umělců moravsko-slovenského pomezí a aktivnímu výtvarníkovi Milanu Boudovi se podařil husarský kousek - pokusil se dát dohromady seznam výtvarných výstav v Uh. Brodě od šedesátých let minulého století do roku 2017. Převážnou část výstav organizovala galerie zřizovaná Závodním klubem kultury (později Domem kultury), zprvu pod názvem Černobílá galerie (měla se věnovat převážně fotografii), v posledních letech jako Galerie Panský dům. Bohatá a zajímavá byla také výstavní dramaturgie Muzea J. A. Komenského, v posledních letech je na současnou fotografii zaměřena Galerie Q Františka Chrástka, vystavují také v Cafe Clubu.

Z výstav v Uherském Brodě | Foto: Miroslav Potyka

Seznam Milana Boudy zachycuje takřka 500 výstavních akcí - pozoruhodná je zejména výstavní aktivita Černobílé galerie (zůstaňme u tohoto zažitého názvu, i když musela být jistou dobu oficiálně přejmenovaná na Výstavní síň ZKP) a Muzea JAK v době po okupaci 68. Obě instituce dávaly prostor regionálním autorům, ale podařilo se jim prezentovat i výtvarníky a fotografy s mezinárodním věhlasem a ty, kteří byli na indexu nebo se prosazovali jen sporadicky. A tak v Černobílé galerii vystavoval např. malíř Vladimír Vašíček (1971), hradišťští autoři Jan Staněk a Josef Kiesewetter (1972), fotograf Miloslav Stibor (1981) , malíři a grafici Daniela a Karel Benešovi (1981), fotograf Vilém Reichmann (1982), skupina „nepohodlných" karikaturistů - Barták, Holý, Jiránek, Pálka, Renčín (1983), Miroslav Horníček (koláže - 1983), fotograf Jan Beran (1984), Kornelie a Zdeněk Němečkovi (1984), Vladimír Renčín (1985), Zdeněk Targus Červinka (1986), Jan Vyčítal (1986), Adolf Born (1987), Jiří Suchý + Jiří Šlitr (1987), fotograf Taras Kuščynský (1987), fotograf Pavel Dias (1988), grafik Albín Brunovský (1988), fotografka Petra Skoupilová (1988), malíř a grafik Karel Chaba (1989), grafik Karel Demel (1989), grafik Josef Herčík (1989) - symbolicky toto období uzavřela výstava fotografií a dokumentů 30 let divadla Semafor (1989) v době, kdy se výročí oficiálně nesmělo připomínat. Také v Muzeu JAK připravili v této době řadu pozoruhodných výstav - fotograf Vilém Reichmann (1975), Jiří Suchý a Běla Suchá (1976), fotograf Petr Sikula (1976), grafik Jiří Havlíček (1977), fotografové Petr Zhoř (1977) a Taras Kuščynský (1977). Významná byla zejména výstava obrazů Evy Švankmajerové (1977), kdy se na vernisáži sjela ilegální Československá surrealistická skupina (Emila Medková, Vratislav Effenberger, Jan Švankmajer, Petr Král, Alena Nádvorníková a další). Také v dalších letech s v Uh. Brodě objevili zajímaví autoři - připomeňme alespoň některá jména: herec Lubor Tokoš, fotograf Miroslav Khol, malíř a grafik Vladimír Komárek, grafik Dušan Kállay, herečka Blanka Bohdanová, malíř Moarch Eveno, grafik Vladimír Suchánek s hostem Miroslavem Horníčkem, Grafičanka (Jiří Anderle, Karel Demel, Vladímír Suchánek, Jan A. Pacák, Jiří Slíva), fotograf Jindřich Štreit, sochař Ivan Theimer a mnozí další. Jistě by bylo zajímavé sledovat, jakou (nemalou) pozornost věnovaly brodské galerie regionálním autorům - ale to už by byla jiná záležitost. Připomenout je také třeba, že na realizaci výstav v tomto období se podílelo i Okresní kulturní středisko v Uh. Hradišti - Uh. Brod nebyl přece jenom pod takovým ideologickým „dozorem" OV KSČ, snad i proto se i za totality daly dělat slušné výstavy.