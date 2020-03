Šijí roušky doma nebo v různých institucích, které nejsou šicími dílnami. Pozorujeme kolem sebe, že lidé se chtějí proti přenosu koronaviru chránit a především chtějí chránit ty druhé. Nošení roušek se stává standardem i tam, kde to zatím nikdo striktně nevyžaduje.

Z vlastní iniciativy zaměstnankyň Obecního úřadu vznikla v přísálí KD šicí dílna, které od středy 18.března šije ochranné roušky. Marie Tlachová a Blanka Hrubošová si přizvaly ke spolupráci zručnou švadlenu Jitku Slámečkovou a od rána se šicí stroje nezastavily. "Šicí linku" doplnila s žehličkou Jana Zlatníková.

Zatím šijí z materiálu, který si přinesly z domu, z různých zásob. Budeme se snažit materiál na výrobu roušek zajistit. Roušky jsou dvouvrstvé s tím, že do kapsy mezi vrstvy se dá vložit další filtrační a hygienická vložka. Roušky budeme distribuovat do místních obchodů, lékárny, mezi obyvatele a také je v plánu dodat roušky do Domova seniorů v Nezdenicích.

Pevně doufám, že se situace s ochrannými prostředky v krátké době zlepší a stát začne distribuovat slíbené roušky a respirátory pro všechny potřebné. Potom to už bude jenom na nás, jestli budeme své kapénky prskat na okolí, nebo budeme disciplinovaně nosit náústní roušky.

Nemyslím si, že se u nás v budoucnu rozšíří nošení roušek podobně jako v Japonsku, současná situace je ale výjimečná a nošení roušek má své opodstatnění.

Děkuji našim zaměstnankyním, jinak profesionálním šičkám, za vlastní iniciativu při organizaci výroby ochranných roušek.

Zaslal Josef Jančář