OBRAZEM: Západ slunce na Radhošti a obloha plná hvězd. Co více si turista přeje?

Čtenář reportér Čtenář

Letní západy slunce a noci jsou tahákem pro turisty, kteří očekávají od hor nejen krásné výhledy, ale i magickou atmosféru. O to více, když se to všechno koná na kultovním Radhošti. Fotografa Jiřího Barana přilákaly stejné důvody, a my se tak můžeme podívat na úžasné dronové pohledy na Kapli svatého Cyrila a Metoděje se zapadajícím sluncem za Beskydami v pozadí, včetně několika snímků s hvězdnou oblohou. Za fotografie děkujeme.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte