OBRAZEM: Přichází jaro. Sýkorka modřinka obhlížela budku k zahnízdění

Zima končí. I když se má počasí ještě zhoupnout a přijde ochlazení, ve vzduchu je jaro cítit každým coulem. Víme to nejen my, ale i malá sýkorka modřinka, která si přiletěla obhlédnout budku, ve které by letos ráda zahnízdila.

Sýkorka modřinka obhlíží budku k zahnízdění | Foto: Dana Křenková