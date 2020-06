Při příjezdu do Bojkovic vás uvítají nové cedule. Autorkou je místní výtvarnice Eliška Regináčová. Nechybí na ní ani dominanta Zámek Nový Světlov vykukující z lesa.

Bojkovice | Foto: Hana Děcká

Na zámcích většinou sídlí muzea, to však v Bojkovicích na zámku nehledejte. Muzeum bojkovicka je umístěno v centru města a nabízí několik stálích expozic například ŘEMESLA , ŽIVNOSTI nebo ŠKOLNÍ TŘÍDA, která připomíná, že od svého postavení v roce 1894 sloužila budova, ve které se nachází, jako obecná škola. Vybavení třídy pochází ze 30. -50. let 20. století a je plně využitelné k praktickým ukázkám. Pro zájemce z řad škol lze připravit historickou vyučovací hodinu. A kdo ještě nestihl výstavu karikatur Oldřicha Cimbálka, má možnost si ji prohlédnout do 30. června. Přijďte, muzeum je již otevřeno každý den!