Základní škola J. A. Komenského Nivnice dělá své obci výborné jméno!

Česká televize. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/ Martin Divíšek

Skupinka deseti žáků z nivnické školy se zúčastnila televizního natáčení v České televizi. Televizní pořad se jmenuje „Už tam budem“, jedná se o vědomostně dovednostní soutěž 14 – 15 letých žáků, kterou vysílá Česká televize - Déčko. Žáci během soutěže prokazují všeobecné znalosti, zejména však znalosti z oboru fyziky a chemie. Vědomostní kvízy doplňují dovednostní soutěže. V nich je důležitá fyzická obratnost, týmová spolupráce a samozřejmě určitá dávka štěstí.

Celodenní natáčení přibližně půlhodinového televizního pořadu probíhalo 21.července v Ostravě v areálu Dolních Vítkovic. Do Ostravy vyrazilo celkem 10 žáků z 2. stupně. Všichni si výbornou atmosféru natáčení patřičně užili a získali řadu zkušeností. Natáčelo se celý den. Žáci byli rozděleni do dvou družstev. Klání bylo velmi zajímavé a napínavé až do konce. Soutěž skončila nerozhodně, obě družstva měla po poslední soutěži stejný počet bodů. Do finálového klání o lákavé ceny však mohlo postoupit jen jedno družstvo, proto přišel na řadu rozstřel. Žáci dostali poslední otázku, ve které tipovali číslo. Tým, jehož tip byl blíže správné odpovědi, si otevřel cestu do finále. Výhru ale ani finalisté neměli jistou. Museli ještě správně odpovědět na další otázky, aby se mohli radovat z výher, ukrytých ve třech bednách. Během celé soutěže i ve finále žáci prokázali, že v nivnické škole jsou výborní školáci!

Jak to všechno dopadlo a jak probíhalo televizní natáčení?

Sledujte premiéru v pátek 4. září ve 14.50 a reprízu v neděli 6. září ve 12.15 v České televizi na Déčku.