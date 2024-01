Společnost NOARK Electric vyhlásila ve školním roce 2023/2024 další, v pořadí již třetí ročník soutěže NOARK PLNÍ SNY ŠKOLÁM. Do soutěže se zapojilo 27 studentských týmů z elektrotechnických škol v České republice. Hlavním cílem soutěže je umožnit studentům oboru elektrotechniky rozvíjet kreativitu při plánování a realizaci vlastních projektů.

Nejlepším projektem je Automatizovaný skleník studentů ŠŠPHZ a VOŠ UH | Foto: ŠŠPHZ/Tereza Bahulová

„Když se ke mně dostala informace, že společnost NOARK Elektric vyhlašuje odbornou soutěž pro studenty elektrotechniky, řekla jsem si, že by to mohlo být zajímavé pro moje čtvrťáky.“ vzpomíná Mgr. Lenka Ševčíková, třídní učitelka 4.E.

O soutěži tehdy řekla svým studentům a následně je přihlásila. Netrvalo dlouho a skupina nadšených studentů přišla s nápadem sestavit Automatický skleník.

Studentský tým ve složení David Rolenc, Lukáš Otrusiník, Rostislav Stodůlka, Vít Kazík, Martin Kodrla a Štěpán Kozlíček se pustili do projektu s obrovským nasazením a nadšením.

„Celý průběh soutěže byl pro nás nedocenitelný zážitek, díky kterému jsme mohli rozvinout nové dovednosti. Klíčem v našemu projektu byla myšlenka, že ať už budeme vytvářet cokoliv, musí to být funkční, estetické a hlavně praktické. Shodli jsme se na tom, že výsledný produkt musí být názorný a použitelný v praxi. Rád bych vyjádřil podporu svým vrstevníkům a jejich účasti na podobných soutěžích, protože nejde o výhru, ale o nasbírané zkušenosti, které jsou v dnešní době k nezaplacení.“ prohlásil David Rolenc, student čtvrtého ročníku oboru elektrotechnika a vedoucí projektu.

Odbornou a pedagogickou podporu studentům při jejich práci poskytli učitelé odborných elektrotechnických předmětů Ing. Petr Hanáček, PhD. a Jiří Falešník. Členové soutěžních týmů měli za úkol navrhnout, postavit a prezentovat projekt, ve kterém jsou využity produkty NOARK dodané v soutěžním balíčku.

„V první fázi soutěže, která probíhala od 21. listopadu do 20. prosince 2023, se do výběru nejzajímavějších projektů zapojila široká veřejnost hlasováním pro nejlepší studentský projekt. Po skončení hlasování postoupilo do finále soutěže 5 projektů s největším počtem hlasů. Náš tým postoupil do finále z třetího místa.“ řekl Petr Hanáček, odborný učitel a mentor.

Konečné slovo měla odborná porota složená ze zaměstnanců společnosti NOARK, která 16. ledna 2024 rozhodla, že se vítězným projektem stane Automatizovaný skleník SŠPHZ a VOŠ Uherské Hradiště. Díky vítězství v soutěži získali studenti pro školu částku 50 000 Kč a 15 000 Kč pro vítězný tým. Gratulujeme

