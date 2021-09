Nejhorší čas slivovice je tu. Začíná totiž období sběru ovoce na ní potřebné. A to jsou trnky. Ovoce je zdravé ve všech podobách, říkává se. Vychutnat si můžete ovoce syrové, upečené na koláči, ve formě džemu, ale slivovice je v našem kraji asi nejoblíbenější formou.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.