„Před lety u vás byl jako první Jakub Hříbek, který sbíral inspiraci pro ilustrace knížky Markéty Pilátové o Janu Baťovi. Svým nadšením z návštěvy nakazil i další, kteří chtěli Zlín taky poznat.“

Výklad průvodkyň muzea o historii firmy Baťa, obuvnickém muzeu, cestách Hanzelky a Zikmunda, jízda historickým výtahem – to všechno mělo u hostů velký ohlas a je možné, že to pro některé z nich bude i inspirací při další tvorbě. Kromě Jakuba Hříbka přivítala výstava i Šárku Dvorskou, Báru Sedláčkovou, Tomáše Janouška a Veroniku Svatošovou, jejichž práce jsou tu vystaveny. Slavnostní ráz akce pak podtrhlo vystoupení sopranistky Daniely Radosa ze Státní opery Praha s klavírním doprovodem v prostorách expozice Františka Bartoše a příjemné posezení po hektickém dnu.

„Za to setkání jsme velmi rádi,“ říká Silvie Lečíková z Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně. „Snad jsme jako hostitelé trochu oplatili úsilí, které všichni věnovali tvorbě svých obrazů i uskutečnění této cesty. Takováto setkání vždy uvedou perspektivu do správného úhlu a najednou vám vlastní brblání na vedro a podobně přijde jako malicherné a vlastně směšné. Děkujeme a snad si to všichni užili jako my.“

Pokud se podaří uskutečnit vše, co se stihlo při setkání probrat a naplánovat, můžeme se v dalších letech těšit ve zlínském muzeu na další výstavu umělců z UMÚNu.

Silvie Lečíková, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně

