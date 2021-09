V sobotu 28. srpna 2021 od 11 hodin se mohou milovníci gastronomie vydat do areálu Nového Kláštera do Napajedel. Uskuteční se zde totiž první ročník FAMILY FOOD FESTU – festival pro celou rodinu plný dobrého jídla a zábavy! Na několika gastro stanovištích se můžou návštěvníci těšit na lákavé dobroty. Mexické speciality, jako je quesadilla, tacos, burito, nachos – v pálivé i nepálivé dětské verzi. Pravé americké burgery, na kterých si pochutnáte, jak v klasické variantě s hovězím, vepřovým či hovězím trhaným masem, tak i ve variantě pro vegetariány. Těšit se můžete na žebírka nebo kuřecí křidýlka.

„Na dětské menu bude pamatováno u každého stánku,“ upozorňuje na změnu oproti klasickému food festivalu organizátorka akce Monika Ondruchová.

Milovníci vína můžou zakotvit u stánku vinařství Hruška a ochutnat z více než 20 druhů kvalitních vín. Ochutnat můžete také několik druhů míchaných drinků v Beefeater baru. Pro mlsouny zde bude hned několik stanovišť. Například ve stánku Icebike unicorn si můžete dát tu nejlepší zmrzlinu pod sluncem. Icebike unicorn ji kouzlí z pravého ovoce a těch nejkvalitnějších pochutin. Vychutnejte si úžasnou chuť jahodové, mangové nebo pistáciové zmrzliny. Ochutnat můžete také thajskou rolovanou zmrzlinu.

Máte rádi vafle? Tak to se určitě zastavte ve stánku Waffle a ochutnejte například hit letošního léta Lemon Curd – vafli s citronovým krémem, malinami a mákem – tato famózní kombinace vám učaruje! Ochutnejte také klasický trdelník či oštěpek z grilu! Sezóna grilování ještě nekončí, tak určitě navštivte stánek Chilli Maga a ochutnejte ty nejlepší omáčky nejen z chilli na různé steaky.

„V areálu to po celý den bude žít. Od 11 do 15 hodin zahraje a vykouzlí jistě příjemnou atmosféru kapela Žlutá ponorka. Štafetu převezme známý animátor a kouzelník Jiří Hadaš se svým „Kouzelným karnevalem“, jehož hostem bude i Maxipes Fík! Po něm si pak děti můžou užít zábavu na pěnové párty.

Od 11 do 13 hodin si děti i rodiče můžou vyzkoušet žonglérské a další dovednosti v cirkusové dílničce nebo si zkusit udělat až 5 metrů dlouhé bubliny v bublinovém workshopu. „K dispozici budou oblíbené skákací hrady, hračky, heliové balonky, malování na obličej a další. Od 19 do 22 hodin zahraje kapela Reggay,“ prozradil plánovaný program další z organizátorů Jakub Vodárek.

„Součástí programu bude také soutěž jedlíků pro celou rodinu, kde se můžou soutěžící mezi sebou utkat a vyhrát zajímavé ceny od partnerů akce,“ doplnil Vodárek. „Originální a lákavá bude jistě kuchařská dílnička pro děti. Ty zde vyfasují kuchařské zástěry a čepice a můžou se pustit svépomocí do přípravy malých dobrot,“ lákají rodiče a děti organizátoři.