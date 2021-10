Pěkné počasí i dobrá nálada. Nejen to bylo součástí Drakiády, která se konala v sobotu 25. září v Pašovicích u tamního rybníku. Sešlo se zhruba padesát lidí a všichni se dobře bavili. Příjemné odpoledne se sice maličko zadrhlo na větru, který se někam schoval, ale všechno nakonec dopadlo na jedničku. Na programu se také podíleli lukostřelci, kteří přispěli svým programem. A nechybělo ani opékání špekáčků na ohni. Příspěvek nám zaslal Vlastimil Řezníček, kterému děkujeme.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.