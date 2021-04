Tradiční "zelenočtvrtkový" ŠPENÁT to prostě musí být! Bylo ho rovných 115 litrů!

Na ZELENÝ ČTVRTEK něco zeleného! | Foto: Uherskohradišťská nemocnice a. s.

Ve čtvrtek nechybělo ani pro naše pacienty klasické menu – "Dušený špenát, vařené vejce, bramborový knedlík a pro diety – dušený špenát, vařené maso a brambory." To hlásila vedoucí nutriční terapeutka Jolana Vávrů. A dodala: „Špenát je nízkokalorický a plný živin. Je bohatý na kyselinu listovou, vitamín K, vitamín C a draslík. Syrový špenát můžeme přidávat do salátů a smoothie. Pepek námořník měl se špenátem pravdu, opravdu může posílit vaše svaly. Obsahuje přírodní steroid, který podporuje růst svalů. Museli bychom sníst ale více než 1 kg špenátu denně!“