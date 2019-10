Tak jsme se museli vydat trochu dál: na Luhačovicko, Provodovsko, Bzenecko, a dokonce do kotárů Velkých Karlovic. A protože nám pomohli s mnoha vzorky i přátelé z Ratíškovic, nakonec jsme měli druhů hodně přes stovku. Z nejvzácnějších jmenujme aspoň čtyři druhy lesklokorek, kyj uťatý, lištičku rezavou…

A jelikož naším cílem je, aby se návštěvníci co nejvíc poučili, měli jsme vystavené i smrtelně jedovaté muchomůrky zelené a další „skvosty“. Kdyby se nám tím podařilo zachránit před vážnou otravou alespoň jednoho člověka, budeme rádi.

Na počet návštěvníků si tentokrát vůbec nemůžeme stěžovat. V pondělí přišly ještě děti z místní MŠ a ZŠ (a také z Korytné), takže celkem bylo asi 350 návštěvníků. V hojném počtu nás v pondělí navštívili i naši přátelé z Ratíškovic, kteří vystavovali už před týdnem.

Ale hodně bylo nejen místních, ale i přespolních: z Uherského Brodu, Korytné, Suché Lozi, Dolního Němčí… Mnoho návštěvníků využilo naší výstavy jako poradny a přinesli si svoje houby na určení.

Náš spolupracovník z Veselí Honza Jongepier s tím neměl problém. Kromě této osvětové části vždy dbáme i na tu estetickou, což všichni oceňují. A vždy vymyslíme nový motiv.

Tentokrát to byli dva houbaři: jeden jaksepatří s košíkem a ten druhý v lodičkách, šatech a s igelitkou.Ten první v lese plném odpadků, druhý v čistém, pěkném prostředí, jaké by měl každý z nás v lese zanechat.

Velkou chválu jsme slyšeli i na naše kulinářské dobroty. Byl to jako vždy dobrý houbovomasový guláš, topinky s houbovou plňkou a dýňové pyré s houbami.

Všechno se snědlo už v neděli a v pondělí se muselo vařit nanovo. Máme radost, že se nám výstava tak vydařila, a je to pro nás motivace i do dalších let.

Zaslala Vlasta Ondrová