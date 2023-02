Na školáky z Velehradu čekalo v hodině angličtiny překvapení

We are getting ready for our School carnival! Na děti ze druhé třídy čekalo v hodině angličtiny překvapení, paní učitelky jim přinesly masky a tak se ve třídě rázem objevila Sleeping Beauty, Cowgirl, Bee, T-Rex, Minnie, Ghost a mnoho dalších.

CARNIVAL IN ENGLISH LESSON. | Foto: Základní škola Velehrad

Úkolem bylo si masku nejenom vybrat, ale také si zapamatovat její anglický název a představit se ostatním. A poté jsme si ověřili, kolik si toho děti zapamatovaly, a to na opravdovém karnevalu. Základní škola Velehrad