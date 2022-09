Houbařská sezona letos dorazila na Valašsko o něco později, ale v posledních týdnech probíhají opravdové žně. Většina lidí se při sběru hub zaměřuje hlavně na své oblíbené a mnohdy vlastně ani netuší, jaké bohatství druhů okolní příroda doopravdy nabízí. A to se právě snaží změnit Výstavy živých hub, které už řadu let pořádá pro veřejnost Muzeum regionu Valašsko.

Jeho zaměstnanci vyrazí do okolních lesů a posbírají aktuálně rostoucí jedlé i jedovaté houby, které následně odborně popíše mykolog. Exponáty ve výstavě jsou pak průběžně doplňovány, aby byly stále co nejčerstvější.

„Rozsah samozřejmě závisí na tom, jaká je aktuálně houbařská sezona. Pokud se vydaří, může to být klidně i přes stovku druhů. Trefit přesný termín ale není vůbec jednoduché, protože výstavy se plánují několik měsíců předem. Po zkušenostech z předešlých let jsme se rozhodli letošní ročník posunout ze začátku října blíže zářijovému úplňku, proběhne tedy od úterý 20. do neděle 25. září. To ale není jediná změna,“ uvedl jeden z kurátorů František Mucha. Další zásadní novinkou je, že po třech letech strávených v azylu na zámku Lešná se vrací Výstava živých hub zpět do zámku Kinských ve Valašském Meziříčí. Druhá bude tradičně na zámku Vsetín.

Kromě samotných ukázek vzácných i běžných druhů hub se můžete těšit i na tradiční doprovodný program se známým mykologem Jiřím Polčákem. Ten se představí nejprve v úterý 20. září na zámku Vsetín, kde povede od 14:00 do 16:30 hodin mykologickou poradnu a od 17:00 hodin přednášku s názvem Houby kolem nás.

„Ve středu 21. září se ve stejných časech setká i s návštěvníky zámku Kinských ve Valašském Meziříčí, kam se výstava vrací zpět z dočasného azylu v Lešné u Valašského Meziříčí, který si vynutila rozsáhlá rekonstrukce meziříčského zámku. Pokud se tedy chcete dozvědět něco více o houbách, případně potřebujete poradit s nějakým konkrétním neznámým nálezem, pan mykolog vám rád vyjde vstříc,“ doplnila další kurátorka Květa Zemanová.

Jiří Koňařík, Muzeum regionu Valašsko

