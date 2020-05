Jak tvoří umělci v této krizové době poznamenané společenskou izolací, existenční nejistotou, pocity strachu a úzkosti? Jaké niterné prožitky vyplouvají v jejich díle na povrch? Čím se sytí jejich obraznost a co mají potřebu vyjádřit?

Dušan Cendelín ve svém vizovickém ateliéru v lednu 2020 | Foto: Z. Hrabovská

„OKNA DO NIKDE“ A „MIMO BUBLINY

Nahlédnout do současné umělecké tvorby nám umožnil vizovický výtvarník Dušan Cendelín. Své prozatím poslední kombinované monotypy nazval velmi výmluvně: „Okna do nikde“ a „Mimo bubliny“. Obě díla jsou naplněna autorovými znepokojivými vizemi a jsou naléhavou osobní výpovědí šestasedmdesátiletého tvůrce.