Monika Železníková se stala finalistkou Zlatého oříšku 2021. Pochází z Babic

Zlatý oříšek je soutěž pro talentované děti do čtrnácti let. Tato celostátní soutěž probíhá v České republice více než 20 let. Tradičně 1. ledna probíhá finále v České televizi. Také v letošním roce se toto finále konalo v odpoledních hodinách na ČT 2. Do finále se celkem probojovalo 21 jednotlivců a kolektivů z celé České republiky. I náš Zlínský kraj měl v tomto finále svá želízka v ohni.

Monika Železníková se stala finalistkou Zlatého oříšku 2021. | Foto: Jarmila Vaclachová