Ve čtvrtek 2. září konečně proběhla dlouho očekávaná, několikrát odložená, talkshow s Osmanym Laffitou, kterou moderovala herečka Eva Decastelo. Pozvání do pořadu přijala i herečka a zpěvačka Barbora Motlová, která devadesát minut plných smíchu, z něhož bolela bránice, proložila nádherným zpěvem.

Osmany Laffita zaplnil celý sál. | Foto: L. Polišenská

Diváci se během večera dozvěděli, jak to vypadalo, když šel Osmany poprvé do posilovny, jaké byly jeho karierní začátky nebo co si myslí o plastické chirurgii. Nechyběl ani kontakt s diváky a pár vtípků na jejich účet. Po skončení pořadu bylo možné pořídit si na památku fotku se všemi účinkujícími. Děkujeme všem, kteří si s námi přišli užít zábavný večer po tak dlouhé době. Těšíme na další akci.