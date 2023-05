Krajská tenisová akademie Zlínského kraje má za sebou opět povedenou akci. O víkendu 1. a 2. dubna proběhlo pod její hlavičkou další soustředění. Na celkem pěti místech celého kraje se ho zúčastnilo 82 dětí od 8 do 18 let.

Krajská tenisová akademie uspořádala soustředění pro více než 80 dětí | Foto: archiv KTA

Soustředění bylo určeno pro dvě věkové kategorie – od 8 do 11 a od 11 do 18 let. Do tréninkových jednotek se zapojili trenéři klubů TC Bajda Kroměříž, TJ Zbrojovka Vsetín a TK Jiskra Otrokovice, kteří zajišťovali soustředění pro ty nejmladší hráče, starším se věnovali trenéři klubů TK DEZA Valašské Meziříčí, TENIS SLOVÁCKO a TK Zlín.

Na talentované hráče Krajské tenisové akademie čekaly nejen tradiční společné tréninky a kondiční příprava. Tentokrát se soustředění zúčastnil i fyzioterapeut Jiří Škarvada, aby mladým sportovcům poradil, jak nejlépe pečovat o své tělo.

„Naším cílem je, aby se děti zlepšovaly nejen po stránce tenisových dovedností, sport chápeme jako prostředek k výchově. Jeho součástí je i péče o sebe a znalost svého těla. Proto byl součástí soustředění i fyzioterapeut a v budoucnu budeme zvát další zajímavé hosty, kteří mohou našim hráčům předat znalosti a zkušenosti,“ říká předseda představenstva akademie Jan Macharáček.

Jako vždy na mladé tenisty kromě práce čekala i zábava. Na různých místech navštívili v rámci soustředění i zábavní park, aquapark, wellness centrum nebo ligový zápas házenkářek v Zubří.

Krajská tenisová akademie Zlínského kraje byla založena v roce 2022 za účelem vyhledávání talentovaných dětí a mládeže v Zlínském kraji, jejich zapojení do tréninkového procesu, materiální a odborné podpory a systematické přípravy nejlepších tenistů ve Zlínském kraji. Jejími zakládajícími členky jsou tenisové kluby TK Zlín, TENIS SLOVÁCKO a TK DEZA Valašské Meziříčí. Krajská tenisové akademie by nevznikla bez podpory Zlínského kraje, který je zároveň největším partnerem akademie. Dalšími partnery akademie jsou jednotlivá okresní města.

David Mišťúrik