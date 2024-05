Letošní sezóna pro nás nebyla jednoduchá. Obě naše skupiny se posunuly do starší věkové kategorie a věděli jsme, že uspět první rok v nových kategoriích nebude lehké.

Mistři ČR jsou mažoretky z Uherského Ostrohu | Foto: Zuzana Šmachová

Mistrovství České republiky v Čáslavi předcházela 3 kvalifikační kola konaná po celé republice. Provázela nás velká nervozita, holky trénovaly denně a předvedly skvělý výkon.

Za sestavu s hůlkou získaly titul Mistra ČR České Mažoretkové Federace a postup na ME v Srbsku. Tým kadetek byl pro nás největším překvapením. Z 12 týmů jsme byli suverénně nejmladší a naše očekávání nebyla vůbec žádná.

Mistři ČR jsou mažoretky z Uherského OstrohuZdroj: Zuzana Šmachová

Proto jsme je připravovali na to, že tentokrát vybojovat medaili bude velmi těžké. Vymysleli si pokřik „My to dáme!“. Dali to a získali bronzovou medaili.

V pomponech nám to na medaili tentokrát nevyšlo, děvčata vybojovala 4. místo.

Výsledky našich sólistů: Kristýna Radochová, Filip Vrba, duo děti – Mistr ČR Laura Doláková, Kristýna Sobková, duo junior – II. Vicemistr ČR Nicol Jirásková freestyle – II. Vicemistr ČR Laura Doláková, solo kadet – 5. místo Nicol Jirásková, pompon junior – 9. místo Kristýna Sobková, solo 2 hůlky – 12. místo Tarja Fedorová junior, výkonnostní třída B – 5. místo

Ing. Zuzana Šmachová

vedoucí mažoretek

Mohlo by vás zajímat: Konkurz na ředitele ZUŠ Uherské Hradiště vyvolal dohru. Přijdou kontroly Zdroj: Pavel Bohun

Vybrali jsme pro vás:

Sraz Harley Davidson v Ostrožské Nové Vsi přilákal stovky fanoušků

26 případů rakoviny odhalili v Uherském Hradišti. Zkoumali mateřská znaménka

Uherský Brod byl svědkem cvičení hasičů. Z lokomotivy vynášeli zraněného

Malí letci z Uherského Ostrohu zažili dobrodružství v aeroklubu

Turnaj dětských domovů v malé kopané