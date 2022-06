Velké gratulace k významnému výročí místní skupiny Červeného kříže, ryze ženské organizace, se dočkalo 47 členek od prezidenta ČČK Marka Jukla za to, že nechávají kus svého života a srdce v huštěnovické místní skupině. Do dalších let jim popřál, aby nadále fungovaly a dařilo se jim získávat do červenokřížské organizace mladé lidi a předaly jim své bohaté zkušenosti.

Nejen členky huštěnovické místní skupiny ČČK, ale i další občané Huštěnovic mohli strávit velmi intenzivní sobotní sváteční odpoledne s hudbou, písničkami a tancem, které připravily děti ze staroměstského folklorního souboru Dolinečka a žáci Tančírny z huštěnovické základní školy.

Předsedkyně červenokřížské skupiny Ludmila Smýkalová převzala z rukou prezidenta Českého červeného kříže Marka Jukla Děkovné uznání za dlouholetou a obětavou činnost místní skupiny ČČK Huštěnovice u příležitosti 70. výročí založení.

Doktor Jukl spolu s ředitelkou oblastního spolku ČČK Jarmilou Ulmanovou ocenili diplomem a dárkem huštěnovické dárce krve – dárce života. Prezident ČČK pak s předsedkyní oblastního spolku ČČK Jitkou Štěpánovou předali huštěnovickým členům čestná uznání a pamětní listy.

Zdeněk Skalička

