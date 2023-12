Malý zázrak úsměvu Jedna moje známá na nabídku, aby se častěji v životě usmívala, odpověděla, že není blázen, aby chodila a jen se "usmívala", a že už tak má dost problémů. Co na to říct!

Pavlína Pořízková má krásný úsměv. | Foto: Deník/Radek Cihla

Našim malým dětem, které se během dne dokážou usmát nebo zasmát až třistakrát, to samozřejmě nepřipadá hloupé ani nepřirozené. Naopak - pokud to nedělají, začínáme bít na poplach: " Je s naším dítětem všechno v pořádku? Není nemocné?… "

V tomto ohledu drtivá většina starších lidí jednoznačně prohrává s mladší generací. Bohužel, ale průměrný dospělý člověk se usměje jen 5 – 10 krát denně. A to ještě bereme v úvahu křivé a sarkastické úsměvy!

Pokud máte pocit, že už vás lze zařadit do kategorie "velmi vážný člověk" nebo že se do ní chystáte spadnout, ale nechcete, zkuste začít s velmi jednoduchými kroky, o kterých se zde dočtete. Pozorujte sami sebe a to, jak se cítíte, když se usmíváte, a zejména když se smějete.

Kromě toho, že určitě zaznamenáte zlepšení nálady, nebudete pozorovat strach, hněv, pochybnosti ani žádné negativní myšlenky. Vyzkoušejte to a přesvědčte se sami. Podmínka však je: smích nebo úsměv by měl být přirozený!

My neumíme cítit strach nebo hněv a zároveň se smát. Buď jedno, nebo druhé nebude fungovat – buď strach, nebo smích se nedostaví. Podívejte se na malé děti. Všechny jejich problémy, starosti a radosti jsou jim vepsány do tváří. Když jsou rozrušené, pláčou. A když je něco veselého - okamžitě mají úsměv od ucha k uchu, slyšíme jejich zvonivý smích. Jsou bezprostřední, ještě se nenaučili, tak jako my, skrývat své emoce.

To znamená, že souvislost mezi emočním stavem a výrazem tváře je na jejich příkladu zřejmá. Ale pokud toto spojení funguje jedním směrem, proč to nezkusit opačně?!

Začněte ovlivňovat vaše emoce tím, že budete "pracovat" na výrazu vaší tváře. Na obličeji je mnoho obličejových svalů, které přijímají povelové signály z velkého množství nervových zakončení. A podle typu těchto signálů svaly vytvářejí ten či onen výraz - uraženost, smutek, radost, zklamání atd. Nyní my sami, když se usmíváme, ovlivňujeme táto nervová zakončení. A ony zase ovlivňují náš psychicko-emocionální stav.

Experimentálně bylo prokázáno: pokud si "nasadíte" masku smutného člověka, po chvíli se vám zkazí nálada. A naopak, špatná nálada se doslova po jedné či dvou minutách znatelně zlepší, pokud si "nasadíte" masku radostnou.

Výhody úsměvu před zrcadlem

Bylo by dobré, kdyby si mnoho lidí stanovilo pravidlo, že se několikrát denně postaví na tři minuty s rovnou páteří před zrcadlo a usmějí se svým nejkrásnějším úsměvem!

Možná se ptáte: "K čemu to bude? A proč je třeba stát s rovnou páteří a dívat se do zrcadla?"

"Ano," odpovím.

Když se s úsměvem podíváte do zrcadla, zachytíte ten nejkrásnější a nejpřirozenější výraz své tváře, včetně výrazu očí. Pak v běžném životě snadno se k němu vrátíte - k tomu nejkrásnějšímu a nejpřirozenějšímu!

Navíc při pohledu na sebe do zrcadla nenecháte svou mysl někam "odplout" a zapomenout na to hlavní, co vás v tuto chvíli zajímá – o to, maximálně kreativně vytvořit ten nejkrásnější úsměv!

Kromě úsměvu si ještě natrénujete také krásné držení těla, zbavíte se hrbení, "ohnutých zad pod tíhou problémů". Krásné, a tedy správné držení těla, kromě čistě vnější atraktivity, přispívá také k vnitřnímu omlazení organismu! Ve chvíli, kdy se usmíváte, jste nejharmoničtější, nejpřirozenější a nejotevřenější světu, což znamená, že se aktivují všechny životní síly, které v těle kolují a vyživují ho.

Rovná a otevřená páteř, která je hlavní "životní tepnou" této síly, klade její proudění mnohem menší odpor. Díky tomu energie může plně proudit do všech vnitřních orgánů a systémů. Nyní stačí trocha trpělivosti a za pár minut vás začne naplňovat dobrá nálada. Ještě minutu na ukotvení tohoto stavu a jste připraveni zvládnout všechny úkoly, které před vámi stojí. Jenže teď už na nic nereptáte, jdete je dělat s vnitřní lehkostí a radostí. Dalším doporučením je pohodlně se posadit (nebo si lehnout), uvolnit veškeré napětí a zavřít oči.

Takto vydržte sedět 1,5-2 minuty. Prostě jen sedět a naslouchat světu kolem nás. Bez snahy uslyšet něco konkrétního, bez analyzování, bez očekávání…

Vaši pozornost upoutá okolní svět a vy jako byste se v tomto prostředí zvuků koupali. Může to být zpěv ptáků, hudba, která někde hraje, šumění větru…

Prostě jen nasloucháte světu kolem vás (už to samo o sobě je velmi příjemný stav!). A v určitém okamžiku pocítíte vnitřní klid… pak, když se usmějete, začnete pomalu otevírat oči. Nyní můžete přistoupit k zrcadlu. Po cvičení před zrcadlem se opět na několik minut posaďte do ticha se zavřenýma očima. Pravidelným cvičením si tento stav lépe zapamatujete a budete se do něj snadno vracet. To vám umožní být přátelštějším a klidnějším člověkem. Je to také dobrý příklad pro ostatní!

Výhody úsměvu v posteli

Chtěla bych vám dát ještě jeden tip, který vám pomůže, aby se dobrá nálada stala vaším stálým společníkem na cestách. Ráno, než vstanete z postele, se usmějte. Nejen rty, ale celým tělem! Usmívejte se tak, abyste se uvnitř sebe cítili příjemně. Povinný úsměv nebo jakýsi "gumový" úsměv vám nepomůže, pomůže pouze upřímný a otevřený úsměv!

Ale když už vstanete z postele a vzpomenete si, že jste se zapomněli usmát, nemusíte se vracet zpátky. Usmějte se tam, kde jste si na to vzpomněli. A abyste na úsměv nezapomněli, umístěte vedle postele nějakou připomínku - stačí větu nebo vtipný obrázek. Za několik dní se to zvyknete a nebudete už potřebovat si nic připomínat. Bude velmi dobré, když spolu s úsměvem nezapomenete poděkovat životu za to, že vám dal další den. Poděkovat za další šanci stát se lepším, lidštějším, něco pochopit, něco nového se naučit, někomu pomoci, udělat něco dobrého!

Poděkovat za další příležitost více poznat svůj život, spřátelit se s ním. Poděkujte a usmějte se. A při druhém úsměvu nezapomeňte popřát štěstí, radost, lásku a zdraví všemu živému na zemi. Pokud je vnější podoba úsměvu naplněna takovým vnitřním obsahem, jeho kvalita se mnohonásobně posílí!

Závěrem

V tomto článku jsme se dotkli pouze začátku tématu vlivu úsměvu a smíchu na naši náladu a vnitřní rozpoložení. Samozřejmě existují mnohem zajímavější a hlubší metody, jako je například "TERAPIE SMÍCHEM", kdy samotná terapie může trvat až hodinu a půl v kuse!

Ale nepřipravený a netrénovaný člověk takové působení na jeho psychiku a fyzické tělo prostě nemůže vydržet. Terapie smíchem proto kromě smíchu nutně zahrnuje i osvojení si souboru tělesných cviků (z racionální gymnastiky) a určitých dechových cvičení, prvků zklidnění mysli, hluboké relaxace a mnoho dalšího, což dohromady připravuje tělo na silnou očistu od nahromaděného stresu, toxinů a škodlivin. Výsledek je však díky tomu nepoměrně vyšší.

Zaslala Irena Štipčáková