Literární snídaně s minibazarem se vydařila

autor externí

Literární snídaně s minibazarem se vydařila. "Breakfast for one at nine, please. Green figs. Yogurt. Coffee - very black," zaznělo z úst Jamese Bonda v Srdečných pozdravech z Ruska. A tak jsme po jeho vzoru, za podpory a ve spolupráci s Eurocentrem Zlín, připravili před pár dny v 9 hodin za knihovnou Bedřicha Beneše Bluchlovana hned devět snídaňových literárních ochutnávek.

Literární snídaně s minibazarem se vydařila. | Foto: Oddělení pro děti, Knihovna BBB

Všichni malí i velcí si venkovní piknik spojený s minibazarem knih užili a ochutnat mohli bílý jogurt s fíky podle Jamese Bonda, palačinky Pippi Dlouhé punčochy, Kalleho briošky, croissanty malého Mikuláše, Pinocchiovu focacciu, Jánošíkovu bryndzovou pomazánku, Alenčiny sladké muffiny, Púův medový chléb či Poirrotovy okurkové sandwiche. K tomu všemu nesměl chybět klasický anglický čaj, opravdu silná černá káva či horká čokoláda. Všichni jsme si dopoledne s literárními postavami i soutěžemi Eurocentra Zlín užili a věříme, že se zase brzy společně setkáme. Oddělení pro děti, Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana