Připomeňte si zajímavé momenty, osobnosti a události z minulých ročníků Zlínského filmového festivalu.Dnes na téma: Konstelace hvězd ve Zlíně

Pierre Brice. | Foto: Zlín Film Festival

Víte o tom, že na zlínském festivalu se objevili četníci? Nebyli to Četníci z Luhačovic, ale přímo ze slunného Saint-Tropez. Návštěva Jeana Lefebvreho a Michela Galabru potěšila nejen místní policisty, ale také pamětníky nezapomenutelné série. Filmovým pamětníkům udělala radost i návštěva dalšího slavného detektiva Hercula Poirota, tedy jeho slavného představitele Sira Petera Ustinova. Tyto legendární pány doplnila mladá a krásná německá herečka Diana Amft, která přijela v roce 2003 do Zlína uvést kinohit Holky to chtěj taky.