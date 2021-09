„Spolupořadatelé jsou všichni fanoušci naší hospůdky a spolku. Všichni, kdo se kolem festivalu točí, jsou hlavně nadšenci. Dělají to zadarmo nebo výrazně levněji. Od technické výpomoci až po účinkující. Také jsme vděční, že nás podporuje město Zlín z kulturního fondu,“ doplnila.

Výjimečný je festival podle Baťové tím, že je vstup zdarma. „Dneska už je málo takových akcí. Stejně jako v zimě pořádáme fašank, na kterém se vstupné nevybírá, tak to dodržujeme i u LešetínFestu. Unikátní je také tím, že je v centru Zlína, kde podobných akcí moc není,“ konstatovala.

LešetínFest patří mezi nejzajímavější poprázdninové akce krajského města a je určen pro děti i dospělé. „V zimě pořádáme již tradiční Lešetínský Fašank. Je plný lidí, kteří nám každý rok říkali, ať uděláme něco také v létě, kde se mohou pobavit jen tak nalehko a v teple. Zkusili jsme to jeden rok a vidíte, stala se z toho tradice,“ uvedla Baťová.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.