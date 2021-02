Ledová voda? Pro otužilce radost. Láká i odvážlivce z Babic i Uherského Hradiště

Znáte otužování? Je to hit nynější doby. V Otrokovicích jeho počátky sahají někdy do roku 1993 a možná i mnohem dále. Parta otužilců, kteří se schází dodnes, i když v mírně obměněné sestavě, se začala pravidelně otužovat někdy na přelomu let 2008 a 2009. Otužilců bylo tehdy původně asi kolem pěti.

Rok 2021. | Foto: Otužilci v Otrokovicích