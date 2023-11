Laskavost pro záhorovské seniory

Happening#jsemlaskavec již sedmým rokem motivuje děti ve věku od 3 do 18 let, aby si vyzkoušely, jaké to je dělat dobro a rozdávat radost kolem sebe.

Laskavost pro záhorovské seniory | Foto: Tereza Šašinková

Na základě zkušeností a zpětné vazby od učitelů, vychovatelů a dalších pedagogických pracovníků se totiž potvrdilo, že “procvičování” laskavosti pomáhá zlepšovat spolupráci, vztahy i náladu v kolektivu. A co se v mládí naučíš, dál v životě jako když najdeš! Jak kdysi řekl bajkař Ezop, ani ten nejmenší projev laskavosti není nikdy zbytečný. A v naší družině se laskavosti k jiným lidem učíme nejen mezi sebou, ale také jsme se rozhodli zapojit do Světového dne laskavosti, který připadá na 13. listopad. Hlavní myšlenkou tohoto projektu je stát se v tento den Laskavcem – člověkem, který nezištně koná dobré skutky pro své okolí. A může k tomu stačit jen málo. Třeba to, co hravě dokáže i malé dítě. My jsme se letos rozhodli potěšit svými čajíky místní seniory na Svatomartinském setkání se seniory. Doufáme, že jim čajíky vykouzlily úsměv na tváři a těšíme se na další rok, až se znovu do projektu zapojíme. Tereza Šašinková