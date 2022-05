Například speciální vázy pro hyacinty našly cestu do měšťanských domácností už před sto lety. Ve sklárnách ve Valašském Meziříčí – Krásně se ve výrobním sortimentu objevily v polovině 20. let 20. století. Jak vypadaly? Měly specifický tvar: rozšířené hrdlo se asi 5 cm od okraje zužovalo do prstence navazujícího na jinak standardně tvarovanou spodní část vázy. Díky prstenci zůstala do hrdla vsazená cibulka hyacintu nad hladinou vody ve váze, ale její kořeny měly dostatek prostoru ke vstřebání potřebné vláhy.