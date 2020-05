Kříž u silnice mezi Rudicemi a Přečkovicemi, který před lety poškodil vandal, má opět svoji původní podobu. Mohou za to šikovné ruce pana Jana Vysloužila, který svůj um vkládá nejen do pohyblivého betléma, ale také do výroby tzv. Božích muk neboli křížů. Letos přišla řada na opravu poškozeného Ježíše na kříži u silnice na Přečkovsku.

kříž | Foto: Hana Děcká

Tento kříž má i svůj příběh, který z vyprávění předků sepsal pan učitel Oldřich Matějík do knihy Povídky a vyprávěnky z Rudic. Z Rudic do Přečkovic vede od nepaměti cesta. Kolem ní v zátočině rostly střešně ptáčnice, které svými kořeny chránily svah před sesunutím. Přečkovjané neměli do Rudic do kostela daleko. Stačilo dojít ke kříži a potom už je to po rovině kousek. O kříži se vypravuje smutný příběh. Kdysi z večera šel tudy četník. Měl těžký krok, klobouk posazený hodně do čela, až mu kohoutí péra překrývala oči, byl velice zachmuřilý. U kříže se posadil, nabil pušku a zastřelil se. Nikdo nevěděl proč. Snad špatné svědomí jej trápilo. Tělo bez ducha, hlava pokleslá na prsa. Když lidé přicházeli, s úděsem se zastavovali. Kterýsi forman pak naložil mrtvého na žebřiňák a odvezl do márnice. Za přítomnosti ouřadu byl pochován jen tak narychlo na kraji hřbitova. Netrvalo týden, šel tou cestou dědáček Zašů od dcery z Kladné. U křížku si chtěl nacpat fajku. Trochu se šeřilo a vidí od Hrabové vycházet jakousi podezřelou postavu. Rozhodl se zrychlit krok, ale neznámý mu zastoupil cestu a pokorným, prosebným hlasem ho žádá: „Dobrý člověče, pomodli se za mě aspoň ty a budu mít v duši trochu pokoje.“ Dědáček klekl ke kříži a hlasitě se modlil Otčenáš za klid nebožtíka. Jak mu slova plynula ze rtů, přízrak mizel, až se ztratil docela. Nikdy víc se tu už neobjevil.