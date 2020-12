Krabice od bot rozdávají radost dětem

Chcete podpořit dobrou věc a udělat před Vánoci něco malého… třeba něco, co by se vešlo do krabice od bot? Pokud ano, můžete se zapojit do stejnojmenné sbírky – Krabice od bot je největší sbírkou vánočních dárků pro chudé děti v Česku a pořádá ji Diakonie. Do této dobročinné akce se zapojila i pedagožka Veronika Kaštánková ze Základní umělecké školy Uherské Hradiště se svou taneční skupinou INARIS.

Krabice od bot rozdávají radost dětem. | Foto: Marika Blažková, Základní umělecká škola Uherské Hradiště