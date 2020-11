Kluci z Lapače - nová kniha od autorů z Uherského Brodu. Přečtete si ji?

Autoři Alena a Lubomír Bartošíkovi si vybrali téma dětských her a malých dobrodružství. Příběh nás zavede do 70. a 80. let minulého století, do ulice nazvané v knize – ulice Zbrojováků, kde spolu vyrůstá několik desítek dětí. Jejich dnes už zapomenuté hry dnešním generacím dětí moc neřeknou…., přesto by bylo škoda na ně zapomenout. Nebyli by to kluci, kdyby v nich nedřímala touha objevovat nejprve tajemné kouty v okolí čtvrti Lapače, později okolní zahrady a sady se zralým ovocem – například Tománkovu i Panskou, fotbalové hřiště s jeho zákoutími, či staveniště školy Na Výsluní. S přibývajícím věkem se pouštěli na delší výpravy do města i za město, ale i do okolí Uherského Brodu.

Obálka Kluci z Lapače. | Foto: Deník/repro