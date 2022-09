Kapela zařadila do repertoáru své nejlepší současné songy, zazní písničky z alba Druhá Múza a samozřejmě i ty nejnovější. GAIA zahraje v Kroměříži vůbec poprvé a zpěvačka Bára Havelková k tomu dodává: "Jsme rádi, že se naše kroměřížská premiéra uskuteční právě na tak velkém open-air hudebním festivalu, kde vystoupí i spousta známých hvězd české hudební scény."

Zdroj: Youtube

GAIA zatím plánuje do konce roku ještě další tři koncerty. V říjnu (22. 10.) to bude dvojkoncert s kapelou Jitunk Kampeny v Otrokovicích v Music Clubu U Bubáka, kde pro publikum chystá kapela příjemné překvapení. V listopadu (18. 11.) se GAIA znovu vrátí do Kroměříže, tentokrát na pódium klubu Stará Masna. A na závěr roku (17. 12.) potěší své příznivce na své „základně“ Dolly v Otrokovicích, kde odehraje tradiční adventní koncert.

Další informace o kapele naleznete na webových stránkách gaiaotrokovice.cz.

Bára Havelková

FOTO: Pouštní Princezna se promenádovala na Pustevnách. Mrkněte, jak jí to sluší

V Pozlovicích se utkali v kopané. Výtěžek pomůže i dětem v Uherském Brodě

Lidé se vydali po stopách černé smrti v královském městě - Uherském Hradišti