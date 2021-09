Kostel není jediným důvodem, proč byste do této vesnice měli zabrousit. Velký klenský rybník a jeho okolí uchvátí úplně každého. Z nedotčené přírody dýchá klid a mír. Posadíte-li se do trávy, zastaví se čas. Atmosféru místa nelze zobrazit fotkou ani videem, a proto ze srdce doporučuji se na toto místo brzy vypravit.

Kostel svatého Vavřince je raně gotický, z konce 13. století s později vloženými barokními prvky. Stejně jako spousta jemu podobných pohraničních kostelů utrpěl v minulém století velké rány. Od roku 1958 je kostel chráněn jako kulturní památka České republiky. Od šedesátých let nebyl kostel používán a chátral. V roce 2013 vznikl oficiální spolek na záchranu kostela, ale už několik let před tím se skupina místních obyvatel rozhodla změnit osud zchátralého kostela, který si brala příroda a zahájila sbírky, účastní se dotačních programů.

Až někdy zamíříte do jižních Čech, vzpomeňte si na tento článek a navštivte malinkou vesnici, která ve svém srdci ukrývá mnoho krás. Dnešní tip na výlet nás vede do Klení u Benešova nad Černou, kde nesmíte minout gotický kostelík a úchvatný Velký klenský rybník.

