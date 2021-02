Pohoří Chřiby patří k těm lokalitám, které nabízejí řadu zajímavých příležitostí k pobytu v přírodě, a přitom se zde nesetkáte s návaly návštěvníků. Několik tipů směřujeme do okolí známého poutního místa Velehradu.

Rozhledna Modrá. | Foto: Archiv CCRVM a obec Modrá

Pouhých 5 kilometrů severozápadně od Velehradu leží obec Salaš. Od roku 2015 stojí na stráni nad obcí tvarově zajímavá rozhledna. Její konstrukce se dvěma vyhlídkovými plošinami ze všeho nejvíce připomíná dvě číslice 7 postavené proti sobě. K rozhledně vede značená turistická trasa. Z Velehradu pěší turisté vyrazí po modře značené turistické trase do Salaše. Od rozcestníku v dolní části Salaše je k rozhledně potřeba pokračovat po žluté trase do horní části obce, odkud je značen přístup k rozhledně. Ze Starého Města jezdí do Salaše přes Velehrad autobusové linky, pro výšlap na rozhlednu doporučujeme zastávku Obecní úřad. U obecního úřadu najdou motoristé parkoviště. Trasa z Velehradu k rozhledně Salaš je dlouhá 7 km v jednom směru.