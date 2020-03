Rozejel jsem se za ním do Bánova, kde jsme v jeho domě v muzikantské komůrce s cimbálem a harmonikami vzpomínali na všechno, co za svůj muzikantsky nabitý život zažil. Na stěnách cimérky spousta fotografií a novinových výstřižků, které dávají tušit, že opravdu je na co vzpomínat.

Jurko, tak jak začneme s tím vzpomínáním?

Jurka nese čaj, pohodlně se usadíme a on vypráví: Tož asi tím, že jsem v polovině 60. let byl jako vojín v pražském AUS VN /Armádní umělecký soubor Víta Nejedlého/. Tam jsem poznal spoustu výborných hudebníků, třeba Jiřího Stivína. Nebo Karla Untermulera, primáše pražské Kytice, s nimi jsem zpíval. V Plzni jsem byl členem operního sboru, to bylo v osmašedesátém.

A v tom roce ses i oženil…

Poznali jsme se s Věrkou na kroměřížské konzervatoři, svatba byla v Luhačovicích v Alexandrii. A potom jsem se z Plzně přestěhoval do Bánova.

A začal krásný i náročný muzikantský život. Tak vyprávěj.

A Jurka chvíli přemýšlí, nerad by někoho vynechal: Moc vzpomínám na hraní s cikánskou vojenskou cimbálovku ze Žítkové. Na bratislavský soubor Ekonom a zájezdy do Kyjeva. Na Martina Hrbáče, kdy jsem toho ještě moc neuměl a hraní s ním proto bylo pro mě moc dobré. Na zájezd s Brozany do New Castlu. To jsem často přemluvil muzikanty – máme volno, ale pojďme se podívat tam a tam… A máme krásné vzpomínky. A míkovští Burčáci – oni už v devětašedesátém hráli. Chopil se jich Jindřich Hovorka, jeden z primášů BROLNu. S Burčákama jsem prožil mnoho pěkných roků. Díky panu Nečasovi jsme nahrávali v rádiu.

A co další cimbálovky a jiná folklórní sdružení?

Bylo toho víc… Založení dětské cimbálové muziky Šablička v roce 1969. Ve Světlovanu z Bojkovic jsem pomáhal i se svojí ženou Věrou koncem 70.let. Vznikla dětská muziku s primášem Petrem Holáskem. Bánovské Kačenky založila manželka , pomáhal jsem s repertoárem.

Asi by tě nenapadlo, že když jsi před jedenapadesáti lety založil na brodské LŠU dětskou cimbálovku Šabličku, že se budeš se svými bývalými žáčky setkávat a občas s nimi hrávat dodnes.

Těší mě to. Se Šabláky (primášem Staňou Škubalem a basistou Vláďou Vystrčilem) jsme strávili krásné chvíle začátkem devadesátých let ve Vídni, koncertovali jsme jako Cimbalom Trio. Pak s celou Šablou krásného půl roku v Garden Clubu v Toskánsku v Itálii. Koncert na Ibize. A nedávno vzpomínkový večer v Míkovicích. Cením si toho, že mě pozvou, abych si zahrál se Šablou, s nivnickou Lipinou, zazpíval s bánovským Hútkem.

Čaj se dopíjí, ptám se Jurky na to, co mě také zajímá: Jurko, tvoje hobby?

Kolo, tenis, plavání,běžky… jenom chybí sníh.

Co považuješ za svůj největší kantorský úspěch?

Ten byl v hudebce, říkal jsem kolegům – nehrajte s nimi etudy, to je nebaví! Ať hrají lidovky a jdou do Šabličky. A to se mi povedlo, kolegy jsem přesvědčil. A pak vyhrála Šabla celostátní soutěž.

Největší muzikantský zážitek?

Když jsem hrál na pozvání koncertního mistra Pavla Prantla cimbálový part v houslovém koncertu se Singapore Symphoni Orchestra. Bylo to v listopadu 1989. A když jsem pak ze Singapuru odlétal, všichni mě plácali po ramenou a blahopřáli, že se vracím do svobodné země.Nic jsem netušil, až když jsem přistál v Ruzyni a viděl ty davy, mi to došlo.

A tvůj největší osobní úspěch?

Že jsem se oženil s muzikantkou. Protože mě pořád chápe, jináč bysme se teď hádali jak babka s dědkem. A že jsme vychovali dvě děti, které taky vystudovaly muziku.

A co do budoucna?

Moci jezdit za dětmi a třemi vnoučaty do Londýna. Těšit se, že s nimi budu co nejčastěji. Do Bánova jezdí rádi, říkám jím Britomoravani.

Jistěže by bylo ještě o čem vyprávět. Třeba o tom, že díky Jurkovi jsme se Šablou prožili tolik krásného. Jurko, všichni ti přejeme pevné zdraví a ještě hodně hraní.

Vladislav Vystrčil, CM ŠABLA