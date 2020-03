„Nečekal jsem tady takovou návštěvnost – jsem překvapený. Také atmosféra v sále je výborná,“ chválil poslední ples v sezoně a představil svoji dechovku, která vznikla v roce 1994 v Kyjově.

„Jsou to profesionální muzikanti. Hrají ve filharmoniích, divadlech, jsou to i učitelé. Mají svoje muzikantské zaměstnání a o víkendech hrají s Glórií.“

Gloria vyniká svojí originalitou také proto, že má ve vlastních řadách skladatele.

„Kapela musí mít svoji tvář – máme vlastní skladby, které kapela tu tvář dávají. Z osmdesáti procent hrajeme svoje skladby, potom lidové. Máme hodně sólových a orchestrálních skladeb,“ přiblížil repertoár Zdeněk Gurský.

Spokojený s plesem byl také nový šéf hasičů Mirek Pokorný. „Mně se to líbí moc, je to asi jeden ze dvou nejlepších plesů, který jsme v poslední době pořádali. Dokázali jsme sehnat strašně moc tomboly, která byla prodaná během chvilky. Galerka je úplně plná. Za mě spokojenost,“ hodnotil vydařený hasičský večer, který se uskutečnil znovu po roční pauze.

„V loňské roce jsme ples nepořádali, zdálo se nám, že po těch letech byl trošku pokles v návštěvnosti,“ přiznal.

Ve lhotském sále byste jen těžko hledali volný stůl. Čím přilákali hasiči návštěvníky?

„Shodu okolností jsme se o tom bavili, ale nikdo to nedokázal vysvětlit. Osobně si myslím, že to je v kapela. Gloria je jedna z nejvyhlášenějších dechovek v republice. Může to být i tím, že je to poslední ples sezony. Standardně jsme dělali vždycky první,“ řekl na závěr Mirek Pokorný.