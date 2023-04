Na jarní měsíce připravilo Muzeum regionu Valašsko ve vsetínském zámku hned dvě výstavy. Jedna je interaktivní a je určena zejména pro rodiny s dětmi. Druhá potěší především milovníky současné fotografie.

Modely řadových domů ze stavebnice CHEVA od Petra Šimra. | Foto: Petr Šimr

Do světa dětství se doslova navrátíte prostřednictvím Světa kostiček. Jedná se o projekt populárních výstav plastových stavebnic s hernami pro děti. Jejich autorem je Petr Šimr, který je zároveň i sběratelem a dokonce i tvůrcem-stavitelem mnohých modelů. Se Světem kostiček již témeř 10 let putuje po celé České republice a ve vsetínském muzeu v předchozích letech již představil dvě úspěšné výstavy: Lego (2018) a Seva (2022).

Současná výstava ve vsetínském zámku je věnovaná české stavebnici Cheva, jejíž výrobce Chemoplast vyrábí vedle variabilních stavebnic i stolní hry (známý je zejména stolní fotbal) a pro nejmenší děti hračky na léto či didaktické pomůcky. Díky spolupráci výrobce s Petrem Šimrem bylo do výroby zařazeno armádní vozidlo-tahač coby novinka roku 2021.

Vedle továrních setů, hraček a her vyrobených v posledních 30 letech jsou pak ve výstavě představeny zejména vlastní modely Petra Šimra. Jako architekt tíhne přirozeně k modelům staveb, vytvořeným nejčastěji dle reálných předloh, a to v rozpětí od venkovských roubených domů, přes historizující městskou zástavbu až po ultramoderní rodinné vily. Do Vsetína přivezl téměř tři desítky modelů nejrůznějších architektonických objektů a některé z nich sestavoval i řadu hodin, přičemž použil stovky až tisíce dílků-kostiček stavebnice Cheva. K nejpracnějším patří například model italského pavlačového motelu, který realizoval dva dny a spotřeboval na něj téměř 3 000 dílů.

Na další výstavě jsou prezentovány nejlepší snímky z Interfotoklubu Vsetín 2022. Tato mezinárodní fotografická soutěž se pořádá ve Vsetíně již 60 let (od roku 1963) a původně byla určena jen pro fotokluby. Od roku 2010 organizuje prestižní fotosoutěž Dům kultury Vsetín, který ve spolupráci s Muzeem regionu Valašsko realizuje i výstavy oceněných a akceptovaných fotografií. Ty se co dva roky konají jak ve vsetínském zámku (přehlídka fotoskupin), tak i v nedaleké městské Galerii Stará radnice (výstava barevných a černobílých fotografií jednotliců). Letos je v obou výstavních prostorách představeno z 32. ročníku Interfotoklubu na 130 úspěšných snímků. Mezi nimi jsou zastoupeny i fotografie členů Fotoklubu Vsetín, který si z tohoto ročníku soutěže odnesl dokonce zlatou medaili FIAP. Gratulujeme!

Olga Méhešová, historik umění Muzea regionu Valašsko

