Těmito slovy začíná Jan Rapant vypravovat příběh svého života v knížce vzpomínek nazvané Primáš ze Žítkovej. Osmdesátiletý autor, dlouholetý primáš muziky souboru Kopaničář, má o čem vyprávět. Většinu svého života je spjatý s Kopanicemi, se školami na Březové, Lopeníku a zejména ve Starém Hrozenkově. A zejména s tím, co je pokladem Kopanic – folklorem.

S manželkou Marií jako vedoucí souborů Kopaničárek a Kopaničár po dlouhá desetiletí uchovávají to nejvzácnější, co kromě krásné přírody mohou Kopanice nabídnout – kroje, písně, obyčeje, hry, jedním slovem - tradice. O tom všem je nová knížka. Chybí v ní – aspoň pro mne – jediné: CD s nahrávkou proslulé hudecké trojice Jenda Rapant, Laďa Gabrhel a Jožka Kubáník, kteří se svým osobitým stylem kdysi stali součástí dobové charakteristiky hudecké tradice Kopanic. Ale to už je poznámka mimo upozornění na novou knížku, která je ke koupi v informačním centru ve Starém Hrozenkově.

Jiří Jilík