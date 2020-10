Jak dlouho trvá, než ze semínka vyroste velká dýně. Sledujte její růstové fáze

Venku prší, prší a ty nevíš, co doma vyrábět? Jestli tě nebaví jen tak malovat, ale chceš se u tvoření něco dozvědět, tak je následující video přímo pro tebe. Připravili jsme pro tebe video návod s jednoduchým schématem růstového stádia dýně, díky kterému budete moct přemýšlet, jak dlouho trvá, než ze semínka vyroste velká dýně, kterou můžeme dále zpracovávat. Na tvoření budeš potřebovat tvrdší papír (je lepší a déle ti vydrží), pastelky, černý fix a nůžky. Než začneš tvořit, zjisti si, jaká má dýně růstová stádia. Budeš to potřebovat k tvoření. Pusť si video a jdeme na to.

Růstová stádia dýně. | Foto: Helena Doleželová, DDM Astra Zlín