Na pravidelné zkoušce Hudců Pondělníků 24. srpna v Cafe 21 oslavil dodatečně své 94. narozeniny muzikant a zpěvák Jan Vančura. Narodil se 13. srpna 1926 v Uherském Hradišti, ale již dlouho žije ve Starém Městě. Jeho životní cesta byla zajímavá a rozhodně ne jednoduchá.

Jan Vančura slaví narozeniny | Foto: Miroslav Potyka

Ale všimněme si dnes alespoň těch cestiček folklorních - jako muzikant začal ve Slovácké filharmonii, k cimbálovce se poprve dostal v Sadech, ale brzy ho počátkem padesátých let minulého století přilákali primáš Jaryn Staněk a klarinetista Otyn Horký do Slovácké búdy na zkoušky Hradišťanu. Hrál na basu v cimbálové muzice souboru a také zpíval… Až do roku 1971, kdy někteří členové muziky dostali od OV KSČ zákaz. Pak už spolupracoval s Hradišťanem jenom při souborovém Mikuláši a při pochovávání basy jako neodolatelný farář. Po dvaceti letech se zapojil do aktivit Hudců Pondělníků, hrával na basu a teď si na zkouškách s chutí zazpívá se sklenkou červeného… Hodně zdraví a pěkných písniček