Nedělní mše svatá a odpolední vystoupení Rudické kapely v rudickém kroji. K tomu krásné slunečné počasí podobající se spíše létu. Takovému víkendu není co vytknout.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.