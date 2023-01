Nahlédněte do protiatomového krytu Denis pod Petrovem. Má i několik studní

„Pustit se do výstavy Josefa Lady je vždy nesmírně náročná výzva. Jeho díla jsou totiž rozeseta ve sbírkách mnoha muzeí, galerií a v soukromých sbírkách po celé republice. Abychom mohli ve Zlíně představit to nejlepší, museli jsme si obrazy vypůjčit doslova kus po kusu, což je organizačně velmi obtížné. Ladovy temperové kresby se navíc podle zákona o ochraně památek smí vystavit jen jednou za čtyři roky, aby na světle neutrpěly. O to vzácnější příležitostí naše zlínská výstava je,“ uvedl Pavel Chmelík z Galerie Artrium.

Zajímavostí je, že jsou na výstavě k vidění i méně známá díla a rovněž tvorba z raného tvůrčího období, zachycující v černobílém provedení výjevy z měšťanského života. Z depozitářů díla zapůjčil Památník národního písemnictví. „Stylově jsou tak odlišná, že v nich málokdo na první pohled objeví ladovský rukopis. Věřím, že to návštěvníky nejen překvapí, ale i doplní jejich pohled na význam a rozsah Ladova díla,“ doplnil Pavel Chmelík.

Zvláštností mezi exponáty je také legendární cyklus Dětské hry, zachycující vesnické děti při koupání, sáňkování a hrách v různých ročních obdobích. Jeden z obrazů proslul svým pohnutým osudem, kdy jej za druhé světové války ze sbírky židovského majitele ukořistili nacisté a po válce ještě několikrát změnil majitele, než skončil v muzeu v Pelhřimově. Raritou je pak ojedinělá Ladova série reklamních letáků vytvořených pro vodárenskou společnost, které dnes v archivu uchovává podnik Pražské vodovody a kanalizace.

Výstavu doplňuje promítání dokumentárních filmů. Více ze života autora se návštěvníci dozví z informačních panelů, k nimž texty koncipoval přední znalec Ladovy tvorby Jiří Olič, autor jeho nejrozsáhlejší monografie. Ta je na výstavě k zakoupení, stejně jako pohlednice či omalovánky pro děti.

Chystají se i večerní komentované prohlídky a také speciální prohlídky pro školy. „Je to jistě skvělá příležitost, jak názorně přiblížit dětem tvorbu tohoto českého velikána,“ uzavřel Pavel Chmelík.

Martina Žáčková, Obchodní dům Zlín