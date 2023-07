FOTOGALERIE: Valašská dědina je nejrozsáhlejším areálem Valašského muzea

Jiří Baran Čtenář reportér Katarína Andršová Čtenář reportér

Nevíte, kam na výlet? Udělejte si cestu do Valašské dědiny, která je nejrozsáhlejším areálem Valašského muzea v přírodě. Svou členitostí připomíná podobu mnohých skutečných vesnic, rozkládajících se na úbočích Beskyd, jak je známe ještě z počátku 20. století. Soubor dřevěných staveb nechává návštěvníka nahlédnout do každodenního života lidí valašské vesnice v období od konce 18. století do 50. let 20. století.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Valašská dědina - Národní muzeum v přírodě. | Foto: Jiří Baran a Katarína Andršová

Většina staveb, které zde uvidíte, jsou originály převezené z původních míst. Naleznete tady také kopie nebo vědecké rekonstrukce objektů, postavené na základě historicky doložených faktů. Uspořádání zemědělských dvorů a situace v interiérech jsou vytvořené podle historických událostí a skutečných příběhů konkrétních rodin, zjištěných při archivních a terénních výzkumech.