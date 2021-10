FOTO: Sázení stromů či výroba moštu z jablek. Ve skanzenu Rochus to žilo

Příjemně a smysluplně strávili sobotu 23. října lidé, kteří přišli do parku a skanzenu Rochus v Uherském Hradišti. Činnosti spojené s přírodou si každý mohl vybrat podle svého zájmu a naturelu. Někteří vyfasovali rýče a lopaty a šli sázet do sadu stromy. Jiní si zkusili na lisu vypresovat mošt z jablek, který pak mohli ochutnat. Děti se svými rodiči se pustili do výroby ozdob z podzimního listí, plodů a květin nebo si zkusili obrázkový kvíz o přírodě.

Na Rochusu lidé sadili stromy, pouštěli draky, presoval se i mošt. | Foto: Jarmila Vráblová