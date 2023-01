Návštěvníci ze všech koutů naší země se mohou těšit na křišťálově ledovou výstavu na téma Návrat dinosaurů do Beskyd. Ledové sochy na Pustevnách mají dlouholetou tradici. Letos budou k vidění od 14. ledna do 5. února 2023.

Otevírací doba stanů:

Denně 9 – 16.30 hodin

Vstupné:

Jedna vstupenka platí na vstup do obou stanů

Vstupné: 100 Kč nebo jízdenka

Děti do 10 let: zdarma

S průkazem ZTP/P: 50 Kč

Doprava:

Pořadatelé doporučují využít jízdu lanovkou z obce Trojanovice, protože s jízdenkou z lanovky je vstup na sochy zdarma.

