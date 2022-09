FOTO: Krása střídající nádheru. V Praze se na přehlídce prezentovala i UTB Zlín

Mercedes-Benz Prague Fashion Week. To je název akce, která se konala v Praze od 3. do 9. září 2022. A nechyběli tam ani zástupci Zlínského kraje. A co si návštěvníci akce užili? Proběhla desítka módních přehlídek těchto návrhářů, firem a škol: Tobias Equipment, ZOOT, Dominika Kozáková, Technická Univerzita v Liberci, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Tomáš Němec, Jakub Polanka, UMPRUM, Vanda Janda, Liběna Rochová.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Mercedes-Benz Prague Fashion Week. | Foto: Zdeněk Bierhanzl