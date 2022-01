FOTO: Koledování v Buchlovicích. Někteří nachodili až deset kilometrů

V sobotu 8. ledna jsme se všechny děti i vedoucí tříkrálových skupinek sešli v půl 9 před kostelem. Ve farní klubovně proběhlo převlečení do kostýmů a převzetí nezbytných doplňků, jako třeba cukříků, kalendáříků a kříd. V kostele nám pan farář požehnal a povzbudil na naší cestě. Některé děti, které představovaly Baltazara, bylo ještě třeba trošku načernit a už může všech čtrnáct skupinek vyrazit do ulic. A někteří koledníci to opravdu neměli jednoduché, protože jejich trasa vedla až na Buchlov, na Smraďavku, na Újezda nebo na Trnávky.

Koledování v Buchlovicích. | Foto: Jarmila Vráblová